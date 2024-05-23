Вяз (Вяземский) Пётр Иванович
мужской, родился 29.04.1949, Рим
МатьВяземская (Мориак) Мария-Тереза-Клер05.08.1917 г.р.
ОтецВяземский Иван Владимирович12.01.1915 г.р.
Супруги
Вебер (Серван-Шрейбер) Фабьен23.03.1950 г.р.
Вяземская (Дефорж) Режин15.08.1935 г.р.
Дети
Вяземски Леа30.01.1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1949
Бракосочетание
С 1971 по 1981
Рождение ребёнка
30.01.1979
Дочь: Вяземски Леа
Мать ребёнка: Вяземская (Дефорж) Режин
Бракосочетание
30.01.1984
Жена: Вяземская (Дефорж) Режин