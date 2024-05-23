Вяз (Вяземский) Пётр Иванович 29.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяз (Вяземский) Пётр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.04.1949, Рим

Мать
Вяземская (Мориак) Мария-Тереза-Клер05.08.1917 г.р.
Отец
Вяземский Иван Владимирович12.01.1915 г.р.
Супруги
Вебер (Серван-Шрейбер) Фабьен23.03.1950 г.р.
Вяземская (Дефорж) Режин15.08.1935 г.р.
Дети
Вяземски Леа30.01.1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1949

Отец: Вяземский Иван Владимирович

Мать: Вяземская (Мориак) Мария-Тереза-Клер

Бракосочетание
С 1971 по 1981

Жена: Вебер (Серван-Шрейбер) Фабьен

Рождение ребёнка
30.01.1979

Дочь: Вяземски Леа

Мать ребёнка: Вяземская (Дефорж) Режин

Бракосочетание
30.01.1984

Жена: Вяземская (Дефорж) Режин

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