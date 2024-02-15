Сивенков Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивенков Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивенкова Пелагея Самуйловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова (Сивенкова) Фруза Самуйловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сивенкова Анна Самуйловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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