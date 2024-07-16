Фуфаев Семен Федоров 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Семен Федоров

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Фуфаев Федор Павлов

Мать: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фуфаева Акулина Семенова

Мать ребёнка: Прасковья

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фуфаев Степан Семенов

Мать ребёнка: Прасковья

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Фуфаев Гордей Семенов

Мать ребёнка: Прасковья

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фуфаев Иван Семенов

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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