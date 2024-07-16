Фуфаев Семен Федоров
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Фуфаев Федор Павлов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фуфаева Акулина Семенова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
?.03.1834
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фуфаев Иван Семенов
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно