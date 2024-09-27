Степанида Даниловна Безсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиОколо 1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Безсонова Матрона Прокопьевна
Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Безсонов Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Безсонова Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич
Смерть
Около 1820 ст.