Степанида Даниловна Безсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Даниловна Безсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Около 1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Прокопий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Безсонова Матрона Прокопьевна

Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Безсонов Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Безсонова Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Безсонов Прокопий Тимофеевич

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1820 ст.
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

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