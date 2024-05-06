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Порватов Антон Иванович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.08.1844

Дата смерти

29.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1844

Отец: Порватов Иван Тихонович

Мать: Порватова Пелагея Ефимовна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1864

Жена: Порватова Ирина Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1864

Жена: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: Порватова Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Порватова Елена Тихоновна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Порватов Никита Антонович

Мать ребёнка: Порватова Елена Тихоновна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порватова Елена Тихоновна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.03.1913
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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