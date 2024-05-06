Порватов Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения04.08.1844
Дата смерти29.03.1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1844
Бракосочетание
02.11.1864
Жена: Порватова Ирина Павловна
Бракосочетание
02.11.1864
Рождение ребёнка
15.01.1881
Дочь: Порватова Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Порватова Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
01.04.1885
Сын: Порватов Никита Антонович
Мать ребёнка: Порватова Елена Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1913