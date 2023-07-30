Черкасская (Филиппова) Варвара Григорьевна
женский, родилась 03.12.1806
умерла 27.01.1838
Супруги
Черкасский Александр Борисович1798 г.р.
Дети
Черкасский Борис Александрович1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черкасский Борис Александрович
Отец ребёнка: Черкасский Александр Борисович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Торнау (Черкасская) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Черкасский Александр Борисович
Смерть
27.01.1838