Черкасская (Филиппова) Варвара Григорьевна 03.12.1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасская (Филиппова) Варвара Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.12.1806

умерла 27.01.1838

Супруги
Черкасский Александр Борисович1798 г.р.
Дети
Черкасский Борис Александрович1828 г.р.
Торнау (Черкасская) Екатерина Александровна1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Александр Борисович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черкасский Борис Александрович

Отец ребёнка: Черкасский Александр Борисович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Торнау (Черкасская) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Черкасский Александр Борисович

Смерть
27.01.1838

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