Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

18.04.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Меркурий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Моисеев

Рождение ребёнка
26.05.1874

Дочь: Феодосия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1877

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1883

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Моисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Моисеев

Смерть
18.04.1884
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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