Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти18.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Меркурий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
26.05.1874
Дочь: Феодосия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
20.03.1877
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
14.07.1883
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Моисеев
Смерть
18.04.1884