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Евдокия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1832

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1833

Дочь: Евфросиния Алексеева

Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1834

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1839

Сын: Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1842

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаухин Алексей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаухин Алексей Андреев

Смерть
11.02.1844
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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