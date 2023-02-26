Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти11.02.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1832
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
25.06.1833
Дочь: Евфросиния Алексеева
Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
09.06.1834
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
16.12.1839
Сын: Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
07.11.1842
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Лаухин Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1844