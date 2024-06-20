Смирнова Агриппина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Алексей Лаврентьев
Мать: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Васильев(ич)
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильев(ич)
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1901
Сын: Андреев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1903
Сын: Кузнецов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно