Смирнова Агриппина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Агриппина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Алексей Лаврентьев

Мать: Маланья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Васильев(ич)

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильев(ич)

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
08.04.1901

Сын: Андреев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Сын: Кузнецов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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