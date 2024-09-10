Мурзина Ульяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1866
Дочь: (Мурзина) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Рождение ребёнка
15.03.1873
Дочь: (Мурзина) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Смерть
Неизвестно