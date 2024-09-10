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Мурзина Ульяна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Степан Антонович

Рождение ребёнка
25.04.1866

Дочь: (Мурзина) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.03.1873

Дочь: (Мурзина) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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