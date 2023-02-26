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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1786

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1798

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1802

Сын: Зиновий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1811

Сын: Мокий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1813

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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