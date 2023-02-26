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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1786
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1798
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1802
Сын: Зиновий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1811
Сын: Мокий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1813
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.