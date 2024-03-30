Козулин Пётр Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1880
Отец: Козулин Мирон Яковлевич
Мать: Козулина Анна Петровна
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
02.11.1901
Дочь: Козулина Матрона Петровна
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1906
Дочь: Козулина Иулиания Петровна
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Козулина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1911
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1913
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Козулин Петр Миронов р.1880 (21), Евфимия Михайлова Агеева (22) из Покровского брак 21.01.1901(д.137), дети: Матрона 2/20.11.1901 (д.137), Иулиания 12/23.09.1906 (д.184), Антонина 19.... Показать все
Смерть
Неизвестно