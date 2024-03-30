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Козулин Пётр Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1880

Отец: Козулин Мирон Яковлевич

Мать: Козулина Анна Петровна

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Козулина Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1901

Дочь: Козулина Матрона Петровна

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1906

Дочь: Козулина Иулиания Петровна

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Козулина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Козулин Ермолай Петрович

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Козулин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Козулин Петр Миронов р.1880 (21), Евфимия Михайлова Агеева (22) из Покровского брак 21.01.1901(д.137), дети: Матрона 2/20.11.1901 (д.137), Иулиания 12/23.09.1906 (д.184), Антонина 19.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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