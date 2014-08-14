Селькин Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селькин Денис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2014

Отец: Селькин Сергей Михайлович

Мать: Самусенко Анна

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