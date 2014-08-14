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Селькин Денис Сергеевич
Селькин Денис Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Селькин Сергей Михайлович
1988 г.р.
Мать
Самусенко Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2014
Отец:
Селькин Сергей Михайлович
Мать:
Самусенко Анна
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