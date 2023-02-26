Денисова Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Мавра Иванова

Денисова Мавра Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.?.1883

Муж: Денисов Ефим Андреев

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.04.1887

Сын: Денисов Егор (Георгий) Ефимов

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Денисов Алексей

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1889

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1890

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close