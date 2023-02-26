Денисова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1883
Муж: Денисов Ефим Андреев
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.04.1887
Сын: Денисов Егор (Георгий) Ефимов
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Денисов Алексей
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
17.02.1889
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1890
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Денисов Ефим Андреев
Смерть
Неизвестно