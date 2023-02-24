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Петр Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1757 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Константинов

Мать: Афимья Кирилова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 64
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
1851
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