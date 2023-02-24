Петр Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1785
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Константинов
Мать: Афимья Кирилова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 64
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
1851