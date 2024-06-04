Лукьян (Лука)
Место рождения
Дата рожденияПосле 1762
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Василий Лукъянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Максим Лукъянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1796