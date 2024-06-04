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Лукьян (Лука)

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

После 1762

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Василий Лукъянов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Максим Лукъянов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1796
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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