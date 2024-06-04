Василий Лукъянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Лукьян (Лука)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Пелагея (Мелания) Васильева
Мать ребёнка: Акулина Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия (Авдотья) Васильева
Мать ребёнка: Акулина Лаврентьева
Смерть
После 1850