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Василий Лукъянов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

После 1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.
Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Лукьян (Лука)

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Лаврентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Диомид (Демид) Васильев

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Пелагея (Мелания) Васильева

Мать ребёнка: Акулина Лаврентьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия (Авдотья) Васильева

Мать ребёнка: Акулина Лаврентьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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