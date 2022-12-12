Воденникова Степанида Лавриновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденникова Степанида Лавриновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Воденников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Воденников Иван Васильевич

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Воденников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Воденников Иван Васильевич

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Воденников Яков Иванович

Отец ребёнка: Воденников Иван Васильевич

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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