Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зиновий Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно