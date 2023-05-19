Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зиновий Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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