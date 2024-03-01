Круглов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
08.08.1977

Дочь: Круглова Анжелика Владимировна

Мать ребёнка: Агафонова Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
26.01.1981

Дочь: Халикова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Агафонова Зоя Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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