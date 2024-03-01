Круглов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: Круглова Анжелика Владимировна
Мать ребёнка: Агафонова Зоя Кузьминична
Рождение ребёнка
26.01.1981
Дочь: Халикова Алена Владимировна
Мать ребёнка: Агафонова Зоя Кузьминична
Смерть
Неизвестно