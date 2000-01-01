(СТАРИКЕВИЧ) Александра Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(СТАРИКЕВИЧ) Александра Евстафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Старикевич Евстафий Дмитриев

Мать: Анисья Осипова

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