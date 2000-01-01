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(СТАРИКЕВИЧ) Александра Евстафиевна
(СТАРИКЕВИЧ) Александра Евстафиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Женский
Отец
Старикевич Евстафий Дмитриев
Мать
Анисья Осипова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Старикевич Евстафий Дмитриев
Мать:
Анисья Осипова
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