Костромина (Коченова) Гликерия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костромин Никита Елизаров
Отец ребёнка: Костромин Елиазар Маркианов
Бракосочетание
23.10.1878
Рождение ребёнка
13.06.1889
Отец ребёнка: Костромин Елиазар Маркианов
Смерть
Неизвестно