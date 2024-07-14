Костромина (Коченова) Гликерия Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостромина (Коченова) Гликерия Васильева

Костромина (Коченова) Гликерия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костромин Никита Елизаров

Отец ребёнка: Костромин Елиазар Маркианов

Бракосочетание
23.10.1878

Муж: Костромин Елиазар Маркианов

Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Костромин Iлия Елизаров

Отец ребёнка: Костромин Елиазар Маркианов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.