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Гладков Олег Анатольевич

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

27.04.1960

Дата смерти

18.12.2023

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1960

Отец: Половинчик Анатолий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Киев, Украина
Рождение ребёнка
01.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик-фрилансер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.2023
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