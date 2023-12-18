Гладков Олег Анатольевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения27.04.1960
Дата смерти18.12.2023
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1960
Отец: Половинчик Анатолий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Киев, Украина
Рождение ребёнка
01.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик-фрилансер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.2023