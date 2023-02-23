Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Слугин Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Саломанида Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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