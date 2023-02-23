Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Саломанида Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно