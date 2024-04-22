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Сенченко Иван Николаевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.

Отец: Сенченко Николай Иванович

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Сенченко Наум Иванович

Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Сенченко Климентий Иванович

Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Сенченко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Сенченко Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедных ведомостях за 1787 г. и 1793 г. Вероятно, в исповедной ведомости за 1787 г. допущена ошибка в возрасте – 17 вместо 7
Бракосочетание
До 1787 ст.

Жена: Сенченко Анастасия Косьмина

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 67 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=960
Смерть
Неизвестно
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