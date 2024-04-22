Сенченко Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1742 ст.
Отец: Сенченко Николай Иванович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Сенченко Климентий Иванович
Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Сенченко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Сенченко Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Сенченко Анастасия Косьмина
Дата рождения определена по возрасту в исповедных ведомостях за 1787 г. и 1793 г. Вероятно, в исповедной ведомости за 1787 г. допущена ошибка в возрасте – 17 вместо 7
Бракосочетание
До 1787 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Исповедная ведомость, двор 67 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=960
Смерть
Неизвестно