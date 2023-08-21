Порватова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1957
Дочь: Дергачева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Порватов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигунова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Порватов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Порватов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порватова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Порватов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно