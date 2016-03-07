Лепешкина (Трунина) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1947
Дата смерти07.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1966
Сын: Лепёшкин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1982
Сын: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Анатолий Александрович
Смерть
07.03.2016
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область