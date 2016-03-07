Лепешкина (Трунина) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина (Трунина) Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1947

Дата смерти

07.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1947

Отец: Трунин Степан Васильевич

Мать: Трунина (Кротова) Мария Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепёшкин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1966

Сын: Лепёшкин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1982

Сын: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Анатолий Александрович

Смерть
07.03.2016
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

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