Лепёшкин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1947
Дата смерти14.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1966
Сын: Лепёшкин Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Лепешкина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
06.03.1982
Сын: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Лепешкина Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2023
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область