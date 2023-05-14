Лепёшкин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепёшкин Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1947

Дата смерти

14.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1966

Сын: Лепёшкин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Лепешкина Надежда Степановна

Рождение ребёнка
06.03.1982

Сын: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лепешкина Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепешкина Надежда Степановна

Смерть
14.05.2023
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
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