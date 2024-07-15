Лепихин Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.2011
Дочь: Лепихина Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Лепихина (Пупач) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.2018
Дочь: Лепихина Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Лепихина (Пупач) Елена Михайловна