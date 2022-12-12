Киселёв Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Николай Васильевич

Киселёв Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Пеньки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1927

Сын: Киселёв Максим Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва Надежда Алексеевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение
16.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеньки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.09.1991

Сын: Киселёв Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Надежда Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close