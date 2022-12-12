Киселёв Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1927
Сын: Киселёв Максим Николаевич
Мать ребёнка: Киселёва Надежда Алексеевна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение
16.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1991
Сын: Киселёв Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Киселёва Надежда Алексеевна