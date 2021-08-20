Киселёв Максим Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1927
Дата смерти20.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927
Образование
Неизвестно
Смерть
20.08.2021
Умненький, сам организовывал себе работу... поку учился в ЮРГУ на экономиста подрабатывал оформлением помещени шарами, очень дружелюбный и добрый Умудрился соединить конкурирующие фирмы очень люби... Показать все