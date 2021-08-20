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Киселёв Максим Николаевич

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

17.06.1927

Дата смерти

20.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927

Отец: Киселёв Николай Васильевич

Мать: Киселёва Надежда Алексеевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Образование
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
20.08.2021
Миасс, Миасский, Челябинская область
Умненький, сам организовывал себе работу... поку учился в ЮРГУ на экономиста подрабатывал оформлением помещени шарами, очень дружелюбный и добрый Умудрился соединить конкурирующие фирмы очень люби... Показать все
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