Филат (Феофилакт) Степанович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Степан Тимофеевич
Мать: Варвара Егоровна 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Филиповна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шиталев Филипп Филатович Феофилактович
Мать ребёнка: Марфа Филиповна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Николай Филатович
Мать ребёнка: Марфа Филиповна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Емельян Филатович
Мать ребёнка: Марфа Филиповна
Смерть
1848