Филат (Феофилакт) Степанович 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филат (Феофилакт) Степанович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Степан Тимофеевич

Мать: Варвара Егоровна 1

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Филиповна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шиталев Филипп Филатович Феофилактович

Мать ребёнка: Марфа Филиповна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Николай Филатович

Мать ребёнка: Марфа Филиповна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Емельян Филатович

Мать ребёнка: Марфа Филиповна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848

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