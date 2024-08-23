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Рыбин Матвей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

02.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Рыбин Егор Андреевич

Мать: Рыбина Прасковья Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Рыбин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1928

Дочь: Ерасова (Рыбина) Софья Матвеевна

Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.06.1930

Дочь: Лаврищева (Рыбина) Раиса Матвеевна

Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Рыбина) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна

Военная служба
Между 23.06.1941 и ?.11.1945
Смерть
02.10.1977
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 04.10.1977
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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