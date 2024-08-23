Рыбин Матвей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти02.10.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Рыбин Егор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1928
Дочь: Ерасова (Рыбина) Софья Матвеевна
Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.06.1930
Дочь: Лаврищева (Рыбина) Раиса Матвеевна
Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Рыбина) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбина (Ефремова) Прасковья Александровна
Военная служба
Между 23.06.1941 и ?.11.1945
Смерть
02.10.1977
Похороны
Около 04.10.1977