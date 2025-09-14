Байдак (Бобринская) Наталья Владимировна 03.10.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Байдак (Бобринская) Наталья Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.10.1902, Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умерла 1992

Мать
Бобринская (Никонова) Мария Матвеевна27.07.1883 г.р.
Отец
Бобринский Владимир Алексеевич09.01.1868 г.р.
Супруги
Байдак Леонид Иванович23.02.1894 г.р.
Дети
Гасич (Байдак) Татьяна ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1902

Отец: Бобринский Владимир Алексеевич

Мать: Бобринская (Никонова) Мария Матвеевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасич (Байдак) Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Байдак Леонид Иванович

Бракосочетание
15.06.1923

Муж: Байдак Леонид Иванович

город Ирем, Королевство сербов, хорватов и словенцев

Смерть
1992

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