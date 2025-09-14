Байдак (Бобринская) Наталья Владимировна
женский, родилась 03.10.1902, Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умерла 1992
МатьБобринская (Никонова) Мария Матвеевна27.07.1883 г.р.
ОтецБобринский Владимир Алексеевич09.01.1868 г.р.
Супруги
Байдак Леонид Иванович23.02.1894 г.р.
Дети
Гасич (Байдак) Татьяна ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1902
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасич (Байдак) Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Байдак Леонид Иванович
Бракосочетание
15.06.1923
город Ирем, Королевство сербов, хорватов и словенцев
Смерть
1992