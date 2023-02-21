Яковлев Семен Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Яковлев Николай Семенович
Мать ребёнка: Яковлева Елена
Селище Говядино, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крещен 08.05.1897 в Петропавловской церкви с. Ширданы Свияжского уезда
Смерть
Неизвестно