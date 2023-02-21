Яковлев Семен Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Семен Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Яковлев Николай Семенович

Мать ребёнка: Яковлева Елена

Селище Говядино, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крещен 08.05.1897 в Петропавловской церкви с. Ширданы Свияжского уезда
Смерть
Неизвестно
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