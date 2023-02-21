Дживанова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти29.11.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1856
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
01.08.1858
Сын: Дживанов Михаил
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
29.01.1860
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
29.01.1860
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дживанов Карп
Смерть
29.11.1907
Россия, Таврида, Симферполь
Причина смерти: Болезнь от чахотки
Похороны
Неизвестно
Россия, Таврида, Симферополь, Старое Кладбище