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Дживанова Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

29.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1856

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Дживанов Михаил

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
29.01.1860

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
29.01.1860

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дживанов Карп

Смерть
29.11.1907
Россия, Таврида, Симферполь
Причина смерти: Болезнь от чахотки
Похороны
Неизвестно
Россия, Таврида, Симферополь, Старое Кладбище
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