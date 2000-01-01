Знаменская Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1908
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1910
Сын: Знаменский Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1912
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Знаменская Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно