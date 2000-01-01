Знаменская Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1910

Сын: Знаменский Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1912

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Знаменская Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Знаменский Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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