Яблонский Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблонский Петр Васильевич

Яблонский Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Яблонский Василий

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яблонский Кинтилиан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Богородский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Богородской Ратинской церкви Кадниковского уезда Петра Васильевича Яблонского.
Работа или профессия
Неизвестно
Богородский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Богородской Ратинской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close