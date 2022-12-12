Яблонский Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Яблонский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яблонский Кинтилиан Петрович
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Богородской Ратинской церкви Кадниковского уезда Петра Васильевича Яблонского.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородской Ратинской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно