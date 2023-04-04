фон дер Визе Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фон Дервиз Семён Иванович
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Смерть
Неизвестно