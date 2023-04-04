фон дер Визе Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон дер Визе Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Фон Дервиз Семён Иванович

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дервиз Григорий Иванович

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фон Дер Визе (дервиз) Константин (Карл) Иванович

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Смерть
Неизвестно
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