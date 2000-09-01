Курбанов Джуманяз Саидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти01.09.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Отец: Курбанов Саид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полотнянко Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.10.1956
Сын: Курбанов Петр Джуманязович
Мать ребёнка: Полотнянко Ольга Тимофеевна
Смерть
01.09.2000