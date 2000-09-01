Курбанов Джуманяз Саидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Джуманяз Саидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

01.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Курбанов Саид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полотнянко Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1956

Сын: Курбанов Петр Джуманязович

Мать ребёнка: Полотнянко Ольга Тимофеевна

Смерть
01.09.2000

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