Востротин Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурашова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Востротина Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Востротина Клавдия
Бракосочетание
1932
Жена: Востротина Клавдия
Смерть
Неизвестно