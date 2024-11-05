Востротин Георгий Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Востротин Георгий Андреевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востротин Андрей Алексеевич

Мать: Востротина (Шалунцева) Марфа Ивановна/Иннокентьевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурашова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Востротина Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Востротина Клавдия

Бракосочетание
1932

Жена: Востротина Клавдия

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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