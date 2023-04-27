von Nassau-Weilburg Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Weilburg Johann

Место рождения

Weilburg, Hessen, Germany

Дата рождения

27.06.1441

Дата смерти

15.07.1480

Пол

Мужской

Отец

1418 г.р.

Мать

1426 г.р.

Жена

1453 г.р.

Дети

Около 1473 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1441

Отец: von Nassau-Weilburg Philipp

Мать: von Looz (von Looz) Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg
Бракосочетание
1464

Жена: von Hessen (von Hessen) Elizabeth Schöne

Рождение ребёнка
Около 1473

Сын: von Nassau-Weilburg Ludwig

Мать ребёнка: von Hessen (von Hessen) Elizabeth Schöne

Смерть
15.07.1480
Похороны
Неизвестно

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