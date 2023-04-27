von Nassau-Weilburg Johann
Место рожденияWeilburg, Hessen, Germany
Дата рождения27.06.1441
Дата смерти15.07.1480
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1441
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg
Бракосочетание
1464
Рождение ребёнка
Около 1473
Сын: von Nassau-Weilburg Ludwig
Мать ребёнка: von Hessen (von Hessen) Elizabeth Schöne
Смерть
15.07.1480
Похороны
Неизвестно