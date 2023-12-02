Оленин Борис Владимирович
мужской, родился 24.04.1893
умер 12.03.1968
ОтецОленин Владимир Александрович11.01.1863 г.р.
МатьОленина (Скарятина) Елизавета Дмитриевна19.10.1868 г.р.
Супруги
Оленина (Скляренко) Татьяна Ивановна?.11.1900 г.р.
Дети
Оленин Владимир Борисович17.11.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1923
Сын: Оленин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Оленина (Скляренко) Татьяна Ивановна
Смерть
12.03.1968