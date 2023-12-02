Оленин Борис Владимирович 24.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Оленин Борис Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.04.1893

умер 12.03.1968

Отец
Оленин Владимир Александрович11.01.1863 г.р.
Мать
Оленина (Скарятина) Елизавета Дмитриевна19.10.1868 г.р.
Супруги
Оленина (Скляренко) Татьяна Ивановна?.11.1900 г.р.
Дети
Оленин Владимир Борисович17.11.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1893

Отец: Оленин Владимир Александрович

Мать: Оленина (Скарятина) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленина (Скляренко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1923

Сын: Оленин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Оленина (Скляренко) Татьяна Ивановна

Смерть
12.03.1968

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