Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти22.03.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Ермолаева) Агрипена Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаева) Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Сын: Ермолаев Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаева) Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаев) Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаева) Марья Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Сын: Ермолаев Афанасей Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Сын: Ермолаев Василей Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаева) Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: (Ермолаева) Лукерия Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов
Дочь: Тайлакова (Ермолаева) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов