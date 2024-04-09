Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

22.03.1825

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ермолаева) Агрипена Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Ермолаева) Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ермолаев Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ермолаева) Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ермолаев Семен Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Ермолаев) Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Ермолаева) Марья Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ермолаев Афанасей Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермолаев Василей Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Ермолаева) Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Ермолаева) Лукерия Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Тайлакова (Ермолаева) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
22.03.1825
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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