Семашкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашкин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

13.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Семашкин Михаил Иванович

Мать: (Наумова Семашкина) Федосия Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.2003

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