Семашкин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти13.05.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.2003