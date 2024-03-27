Валитов Забих Ахуньянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Забих Ахуньянович

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валитов Ахуньян

Мать: Валитова Гайниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валитова ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валитова ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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