Валитов Забих Ахуньянович
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валитов Ахуньян
Мать: Валитова Гайниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валитова ?
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валитова ?
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно