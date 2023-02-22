Аникина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1911

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аникин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Аникин Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Аникин Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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