Аникина Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1911
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аникин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
03.06.1917
Отец ребёнка: Аникин Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно