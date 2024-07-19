Антипина (Рощина) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2003
Дочь: Чиркова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Чирков Павел
Бракосочетание
06.06.2003
Муж: Чирков Павел
Развод
Около 01.01.2014
Муж: Чирков Павел
Бракосочетание
08.04.2016
Рождение ребёнка
01.04.2019
Дочь: Антипина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Антипин Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.03.2022
Дочь: Антипина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Антипин Иван Семенович