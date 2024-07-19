Антипина (Рощина) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Рощина) Татьяна Константиновна

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.2003

Дочь: Чиркова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Чирков Павел

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
06.06.2003

Муж: Чирков Павел

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Развод
Около 01.01.2014

Муж: Чирков Павел

Бракосочетание
08.04.2016

Муж: Антипин Иван Семенович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.2019

Дочь: Антипина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Антипин Иван Семенович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.2022

Дочь: Антипина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Антипин Иван Семенович

Березники, город Березники, Пермский край

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