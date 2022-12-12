Куранова (Малюбашева) Марфа (Мария) Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти24.09.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1823
Поручители: отец жениха отставной казак Иван Петрович Куранов и отец невесты Стефана Ивановича Малюбашева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 650 номер 20
Рождение ребёнка
03.02.1829 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Восприемник: сызранского мещанина Ксенофонта Яков Пашева дочь девица Александра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 71 номер 11
Смерть
24.09.1830 ст.
Умерла от ломоты в возрасте 30 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 140 номер 82