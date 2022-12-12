Куранова (Малюбашева) Марфа (Мария) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Малюбашева) Марфа (Мария) Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

24.09.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.01.1823

Муж: Куранов Михаил Иванович

Поручители: отец жениха отставной казак Иван Петрович Куранов и отец невесты Стефана Ивановича Малюбашева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 650 номер 20
Рождение ребёнка
03.02.1829 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: сызранского мещанина Ксенофонта Яков Пашева дочь девица Александра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 71 номер 11
Смерть
24.09.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от ломоты в возрасте 30 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 140 номер 82
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