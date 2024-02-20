(Макмак) Мария Степановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
18.09.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
02.12.1885
Сын: Малярица Николай Михайлович
Отец ребёнка: Малярица Михаил Петрович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно