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(Макмак) Мария Степановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Макмак Степан Васильевич

Мать: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
18.09.1883

Муж: Малярица Михаил Петрович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
02.12.1885

Сын: Малярица Николай Михайлович

Отец ребёнка: Малярица Михаил Петрович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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